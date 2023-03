HSG St. Leon/Reilingen II siegt 33:17

In der Handball-Badenliga Frauen gewann die HSG St. Leon/Reilingen II trotz langer Anreise und dezimiertem Kader mit 33:17 (20:5) bei der HSG Königshofen/Sachsenflur.

Gleich zu Beginn des Spiels setzte sich die HSG auf 8:1 ab. Durch viele gelungenen Spielzüge, Eins-gegen-eins-Situationen und Kontertore erhöhten sie bis zur Pause auf 20:5b. Auch in der zweiten Hälfte knüpften die Gäste an die gute Leistung der ersten 30 Minuten an und führten bereits in der 45. Minute mit 26:9. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen sie es ab der 51. Minute beim Stand von 31:13 etwas entspannter angehen und ermöglichten den Gastgebern eine leichte Ergebniskorrektur.

HSG: J. Müller, Grafetstetter; Strifler (10), Ziegler, J. Jünger, A. Jünger (1), Pfisterer (1), S. Müller (4), Kölmel (8), Magnus (7), Alberring (2/2).