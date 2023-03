In Überzahl mangelhaft

Gegen die mit normalerweise nicht „harzende“ Dossenheimer TSG tat sich Handball-Badenligist HG Oftersheim/Schwetzingen II unglaublich schwer, schien sie in der zweiten Halbzeit kurz in den Griff zu bekommen, unterlag dann aber doch 30:32 (16:20).

Dabei war der Pausenrückstand schnell egalisiert. Drei aktive Balleroberungen am eigenen Kreis leiteten Schnellangriffe ein, das 20:20 war nur eine Sekundensache. Aber dann stockte es wieder bis zum 30:29 (54.) bevor gegen Ende kein Treffer mehr gelang. Diesen 30. Treffer markierte Mittelmann Steven Beck per Siebenmeter, einen Strafwurf, den Linksaußen Louis Maurer (A-Jugend) inklusive einer Hinausstellung zugesprochen bekommen hatte. Damit war der Gast in doppelter Unterzahl, traf aber dennoch zum Ausgleich, später bei Gleichzahl zur eigenen Führung per Freiwurf. Ein Fehlpass, ein Lattenknaller und andere Fehlwürfe sowie eine offene Deckung halfen den Hausherren nicht weiter.

Trainer Jan Philipps verzichtete auf Kommentare, Analyse oder spezielle Kritik. Er hatte aber sehr wohl ungenügend platzierte Würfe, wenig präzise Pässe und ein mangelhaftes Überzahlspiel registriert, wird für die finalen Trainingseinheiten seine Schlüsse gezogen haben.

Abstiegsgefahr besteht praktisch keine mehr, außer die „Ib“ verliert alle ausstehenden Begegnungen, auch jene die gegen die HSG St. Leon/Reilingen übernächstes Wochenende mit mehr als fünf Toren Differenz, die ihrerseits alles gewinnen müsste. Jetzt geht es erst nach Birkenau (Samstag, 20 Uhr) und die HG II, immer noch amtierender Vizemeister der letzten Saison, will zeigen, dass sie mehr Wert ist, als nur erster Nichtabsteiger zu sein. Denn das ist nicht der dahinterstehende Anspruch.

HG: Herb, Rabe; Metz (3), Fendrich (1), Auth, Fichtner (1), Thüre (2), Beck (7/3), Maurer (5), Merkel, Grimm (4), Zimprich (3), Seidenfuß (4). mj