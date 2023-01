Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nordstadthalle Jugendturnier des SV 98 Schwetzingen: Fairness wichtiger als Tore und Siege

Der SV 98 Schwetzingen startete mit zwei Spielfesten für den Fußballnachwuchs in sein Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen. Insgesamt 96 junge Teams von Vereinen der Region waren beim Adivi-Gims-Cup in der Nordstadthalle am Ball.