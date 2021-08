Am Sonntagnachmittag endeten beim Reiterverein Reilingen die baden-württembergischen Meisterschaften der Gespannfahrer. Am letzten der insgesamt drei Turniertage stand das Kegelfahren auf dem Programm. Nach der Dressur-Prüfung der Ein-, Zwei- und Vierspänner Pony und Pferde am Freitag (wir berichteten), mussten die Kutschen am Samstag aber erst einmal auf die Geländetour.

Die

...