Ketscher KMP Racing-Team ist beim WM-Auftakt etwas glücklos

Das KMP-Honda-Racing-Team aus Ketsch setzt in der Motocross-Weltmeisterschaft 2022 auf neue Gesichter. „Beim Start im italienischen Mantova haben wir gesehen, dass der Speed voll da ist. Leider hat es ein wenig an der Vollendung gefehlt“, berichtete Teamchef Alexander Karg. Was am Samstag super gut gelaufen sei, habe sich sich sonntags nur bis Mitte der Rennen umsetzen lassen. Die Fahrer hatten in jedem Rennen kleine Ausrutscher, was der Grund war, warum Sie die Ergebnisse nicht wie gewünscht ins Ziel bringen konnten.

Jorge Zaragoza hat in beiden Läufen einen mittleren Startplatz, der in der ersten Kurve beim italienischen nischen Grand-Prix nicht ideal war, da das Einlenken trotz gutem Start sehr risikoreich war, um vorne zu sein. Die Fahrer mit den inneren besseren Startplätzen kamen immer aggressiv nach außen und ließen keinen Platz mehr frei. Somit war ein Aufholen in dem schwierigen Feld angesagt.

Jorge Zarago – hier bei einem spektakulären Sprung – hat noch nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren. © KMP racing

In beiden Läufen lag er dicke in den Punkten – vor einigen Fahrern der Topteams. Im zweiten Lauf fuhr er richtig gut auf Platz 16 bis, er nach einem Spurwechsel in einem Überholvorgang ausrutschte und mit dem Fuß unter dem Motorrad lag, sodass er gehörigen Abstand hatte, bis er wieder aufsteigen konnte. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung an diesem Wochenende. Jetzt muss ich mich wieder an den Rhythmus gewöhnen“, sagte der Pilot.

Sturz macht alles zunichte

Bei Paul Haberland war es ähnlich: Er startete gut und platzierte sich in den ersten Kurven gleich weit vorne. Allerdings hat er es in den ersten Runden durch einen Sturz wieder zunichte gemacht. Im zweiten Lauf hatte er einen Ausrutscher und hat sich dabei das Knie und Sprunggelenk so verdreht, dass er starke Schmerzen bei jedem Sprung hatte und er diese nicht mehr richtig pu-shen konnte. Was letztendlich hieß, dass er keine Punkte einfahren sollte.

„Alles in allem war es ein Wochenende, das zeigte, dass wir schon Speed und Kampfgeist haben. Nur im Final war es noch nicht das, was wir wollen. Wir arbeiten weiter an allem und schauen in eine Richtung“, lautete das Fazit von Teamchef Karg. zg