Klarer Sieg für die TSG Eintracht Plankstadt

Plankstadt. In der Handball-Badenliga Männer landete die TSG Eintracht Plankstadt gegen die bereits als Absteiger feststehende HSG St. Leon/ Reilingen einen 30:19 (16:11)-Heimsieg.

Trotz der tabellarisch klaren Verhältnisse wollte das Heimteam von Trainer Niels Eichhorn die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dies gelang in den ersten 30 Minuten allerdings nur bedingt. Durch viele vergebene Torwurfmöglichkeiten und Unkonzentriertheiten in der Abwehr konnte sich Plankstadt bis zur 19. Minute nicht wirklich absetzen (9:8). In der verbleibenden Zeit bis zum Pausenpfiff nutzte der Gastgeber dann aber konsequenter seine Chancen und spielte eine Fünf-Tore-Führung heraus (16:11).

Gaida gibt Debüt für die HSG St. Leon/Reilingen

Die zweite Hälfte begannen die Plankstadter wesentlicher konzentrierter und die Gäste hatten dann auch nichts mehr entgegenzusetzen. So baute die Sieben um Kapitän Axel Schöffel ihre Führung Tor um Tor aus. Am Ende stand ein Kantersieg zu Buche, den man nach 20 Minuten nicht wirklich erwarten konnte. Bei den Gästen gab Rechtsaußen Adrian Gaida sein Debüt. Er spielte bis vor drei Jahren unter seinem Geburtsnamen Wiegand bei der HG Oftersheim/Schwetzingen und kehrte nun nach langer Pause aufs Handballfeld zurück.

TSG Eintracht: Lázaro Garcia; Maier (9), Großhans (6), A. Schöffel (5), Jukanovic (5), Ritter (4), Denne (4), Eichhorn (3), M.l Treiber (1), N. Schöffel, Fröhlich, Bastel.

HSG: Betram; Schwechheimer (6), Netscher (2), Menger (2), Koffeman (2), Decker (2), Benetti (2), Geiss (1), Gaida (1), Bahr (1), Antl, Anschütz.