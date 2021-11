Kurpfalz-Bären kehren auf die Siegerstraße zurück

Ketsch. Die Erleichterung war den Kurpfalz-Bären anzusehen. Nach wettbewerbsübergreifend vier sieglosen Heimspielen und ebenfalls vier sieglosen Partien insgesamt setzte sich Ketsch am Samstagabend souverän mit 37:26 (19:12) gegen den MTV Heide durch. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen zeigte das Team von Trainerin Franziska Steil ein anderes Gesicht und ließ von der ersten Minute an keine Zweifel an einem Erfolg in der Neurotthalle aufkommen.

Durch den Sieg springt Ketsch in der Tabelle auf den fünften Rang und überholt den ESV Regensburg. Für das Spitzenspiel beim VfL Waiblingen scheinen die Bären gerüstet.

Bären: Wiethoff; Longo; Michels (2), Hinzmann (1), Feiniler (2), Haupt, Torras Parera (5), Sommerrock (4), Marmodee (4), Reuthal (5/2), Engelhardt (7), Eckhardt (7). mjw