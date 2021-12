Lahme will Spielfluss unterbrechen

Für die Nachwuchshandballer der HG Oftersheim/Schwetzingen geht es in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) erneut auswärts weiter. Der Weg führt sie am Samstag zum TV Nieder-Olm, bei dem um 20 Uhr der Anpfiff ertönen soll.

Nieder-Olm ist ein Neuling im Geschäft der JBLH. Lahme weiß: „Das ist eine Truppe, die schon sehr lange in dieser Formation zusammenspielt.“ In der Mannschaft stehen auch einige Nationalspieler. Und bislang schlug sich das rheinhessische Team in der Hauptgruppe 4 nicht schlecht. Lahme hatte seinen Matchplan frühzeitig in der Woche schon parat: „Wir brauchen erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung, die an die Performance der Vorwoche schon ab der Abfahrt zum Spiel im Kopf einsetzt. In der Abwehr müssen wir ständig aktiv sein, um den Spielfluss von Nieder-Olm zu unterbrechen. Falls dies nicht möglich sein sollte, muss sich bei uns die starke Torhüterleistung von Göppingen wiederholen.“

Und nicht nur die Vorgaben stehen fest, auch personell ist die Lage nicht ganz schlecht. Schon in Göppingen hatte er mehrere Alternativen auf der Tribüne sitzen. Möglicherweise könnte auch Sinan Antritter, der kleine aber quirlige Spielmacher und Außenakteuer, nach seiner Außenbandverletzung aus der Coburg-Partie, wieder mit an Bord sein. Zumindest hat er diese Woche das Mannschaftstraining aufgenommen und hofft: „Vielleicht geht es wieder und ich darf dabei sein.“ Kreisläufer Marc Kern wird hingegen der „Ersten“ für das fast zeitgleiche Drittliga-Spiel zugeordnet. mj