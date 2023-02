Meister im Futsal werden gesucht

Weitere vier Entscheidungen um die Badischen Futsal-Titel 2023 fallen am Wochenende. In der Straubenhardthalle in Conweiler beginnen am Samstag, 25. Februar, um 9.45 Uhr die C-Juniorinnen, am Mittag ab 14.30 Uhr folgen die C-Junioren. Der Sonntag, 26. Februar steht im Zeichen des VR-Talantiade-Cups mit den Wettbewerben der D-Juniorinnen ab 9.45 Uhr und der D-Junioren ab 14 Uhr.

In den Wettbewerben der Juniorinnen spielen jeweils acht Mannschaften unabhängig von der Kreiszugehörigkeit um den Titel und die Meisterschale. Bei den C-Juniorinnen sind dies in Gruppe A SC Olympia Neulußheim, Karlsruher SC, FC Viktoria Hettingen und TSG 1899 Hoffenheim, in Gruppe B Polizei SV Mannheim, ASV Hagsfeld, SC Klinge Seckach sowie SSV Waghäusel.

Um den VR-Talentiade-Cup der D-Juniorinnen spielen in Gruppe A SpVgg Wallstadt, SSV Waghäusel, FC-Astoria Walldorf und FV Fortuna Kirchfeld, in der Gruppe B SC Olympia Neulußheim, TSG 1899 Hoffenheim, SpVgg Durlach-Aue und SC Klinge Seckach.

Sandhausen qualifiziert

Bei den C-Junioren gehen an den Start: JSG Wiesloch/Schatthausen-Baiertal (Heidelberg 1), JSG Mittleres Neckartal (Tauberbischofsheim), SpVgg Neckarelz (Mosbach), FC Nöttingen (Pforzheim) und TuS Mingolsheim (Bruchsal) in Gruppe A, TSV Wieblingen (Heidelberg 2), SpVgg Wallstadt (Mannheim), JSG Steinsberg (Sinsheim), JSG Altheim/Hettingen/Buchen (Buchen), und FC Germania Friedrichtstal (Karlsruhe) in Gruppe B.

Bei den D-Junioren qualifiziert sind: SV Sandhausen (Heidelberg 1), SpVgg 07 Mannheim (Mannheim), FC Germania Friedrichstal (Karlsruhe), JSG Nassig/SG RaMBo (Tauberbischofsheim) und FC Nöttingen (Pforzheim) in Gruppe A und in Gruppe B FC-Astoria Walldorf (Heidelberg 2), SV Kickers Büchig (Bruchsal), JSG Krautheim/Gommersdorf/Dörzbach (Buchen), FV Mosbach (Mosbach) und TSG Hoffenheim (Sinsheim). zg