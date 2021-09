Mit Sohn von Christian Schwarzer in die Schul-AG

Er ist ein richtiger Neuer, ein externer Zugang im Drittliga-Team der Handball-Gemeinschaft Oftersheim/Schwetzingen und hat dabei schon einiges in diesen wenigen Begegnungen hinter sich gebracht. Zumal er gleich in der dritten Partie bei seinem Ex-Verein, nunmehr fremdes Territorium, antreten durfte. Aber Tim Schaller ist nicht nur ein „Frischling“, sondern auch ein „Teil-objekt“. Denn der Student im sechsten Semester Maschinenbau wirft den Ball außer für die HG auch mit einem Spielrecht für die Friesenheimer TSG, die Ludwigshafener Eulen in der 2. Bundesliga. Im Interview vor der heutigen Heimbegegnung mit der TGS Pforzheim präsentiert er sich ein wenig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Skizziere mal kurz deinen handballerischen Werdegang, Tim.

Tim Schaller hat auch ein Spielrecht für die Eulen in Liga zwei. © Schwerdt/HG

Tim Schaller: Angefangen hab ich in der dritten Klasse in der Schul-AG, weil Kian Schwarzer (Sohn von Handballikone „Blacky“ Christian Schwarzer, Anmerkung der Redaktion) mich da mitgenommen hat. Letztendlich hat der mich auch zu dem Vereinshandball gebracht. Ich habe dann in der D-Jugend bei der SGH St. Ingbert angefangen und war dann ab der C-Jugend bis zu der letzten Saison beim SV 64 Zweibrücken. Dort habe ich über deutsche B-Jugend-Meisterschaft (3. Platz), Jugend-Bundesliga und 3. Liga Männer alles miterlebt. Ich war auch mehrmals auf Lehrgängen bei der Nationalmannschaft eingeladen, habe aber nie ein Spiel bestreiten dürfen.

Was war dein seltsamstes Handball-Erlebnis?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schaller: Mein skurrilstes Erlebnis war sicherlich das A-Jugend-Bundesligaspiel in Göppingen. Wir haben in der 45. Minute mit acht Toren Unterschied geführt und am Ende mit drei verloren.

Wie sind die Erwartungen an das Zweitspielrecht in Friesenheim?

Schaller: Von dieser Kooperation verspreche ich mir das, was ich bis jetzt auch erlebt habe. Erfahrung sammeln in einer Mannschaft, die schon wirklich viel Erfahrung auf die Platte bringt. Ob bei Würfen, Pässen, in der Abwehr oder mit den Torhütern, das ist eine ganz andere Qualität und gerade dadurch kann man nur besser werden. Auch die Betreuung durch Athletiktrainer ist ein Luxus, den ich lange nicht mehr hatte und sehr schätze. Ein absolutes Highlight wäre natürlich, wenn ich nach den Vorbereitungsspielen, bei denen ich schon dabei war, auch mal ein Rundenspiel bestreiten dürfte.

Wie war für dich die Rückkehr nach Zweibrücken?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schaller: Das war für mich ein sehr emotionales Erlebnis. Ich bin wie früher in die Halle gekommen, wurde von allen Leuten sehr herzlich empfangen, nur dass ich diesmal ein rotes Trikot getragen habe. Ich habe gemerkt, dass mir keiner böse war, über den Schritt, den ich gegangen bin. Man ist mir auf jeden Fall sehr freundlich entgegnet. Komisch war es trotzdem auf jeden Fall. Dass das Spiel aber so endet und ich persönlich der Mannschaft auch nicht wirklich helfen konnte, tut dann doppelt weh.

Gib mal bitte einen kurzer Ausblick auf die Partie gegen die TGS Pforzheim?

Schaller: Ich denke gegen Pforzheim ist wie in allen bisherigen Spielen alles möglich. Wir sind gut auf den Gegner eingestellt, wissen, was auf uns zukommt. Jetzt kommt es darauf an, dies auch auf die Platte zu bringen. Wir waren zweimal sehr nah am Punktgewinn dran, aber in entscheiden Phasen schlichtweg zu unclever. Gerade die Chancenverwertung war in allen Spielen bis jetzt ein Thema, da müssen wir uns steigern und aus einer stabilen Deckung mehr ins Tempospiel kommen. In der 3. Liga werden die Karten vor jedem Spiel neu gemischt, es liegt an uns, jetzt die Vorgaben vom Trainerteam endlich mal zu 100 Prozent umzusetzen und bis auf das Letzte zu kämpfen.