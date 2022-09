Nach Abstieg Kampfgeist geweckt

Für die Handballer des HSV Hockenheim beginnt die Saison in der Verbandsliga an diesem Samstag, 10. September. Nach dem Abstieg aus der Badenliga und den zahlreichen Abgängen musste das Team von Trainer Admir Kalabic völlig neu formiert werden. Aus der letztjährigen Mannschaft sind lediglich Henrik Gubernatis, Denis Kalabic, Janis Kraut und Sebastian Neumann an Bord. Aus der zweiten Mannschaft rücken Tim Berlinghof, Lukas Schrank, Sebastian Kauther und Routinier Alexander Diehm nach. Bereits zum Ende der vergangenen Runde hat sich Titouan Cronier dem HSV angeschlossen und von der HSG St. Leon/Reilingen wurde Timm Hufnagel verpflichtet. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit einigen „alten Bekannten“: Rückkehrer Pascal Lang wird zwischen den Pfosten stehen und die Urhockenheimer Philippe Schinke und Felix Gubernatis haben ihre zwischenzeitliche Handballpause beendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kalabic: „Spielerisch haben wir Luft nach oben, aber Kampf und Einsatz haben schon ganz gut gepasst.“ Zum Saisonauftakt ist die HSG Ettlingen zu Gast in der Jahnhalle, Spielbeginn an diesem Samstag, 10. September, ist um 18.30 Uhr. zg