Nach der Pause läuft es richtig rund

Beim TSV Kürnbach gewann Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim mit 4:1 (1:1). In den ersten 20 Minuten dominierte Eppelheim das Spiel nach Belieben, obwohl ein geordneter Spielaufbau auf dem holprigen Platz nur sehr schwer möglich war.

Dennoch konnte sich Eppelheim eine Reihe guter Möglichkeiten erarbeiten. Eine davon nutzte Weiss in der zwölften Minute zum 0:1 aus, als er nach einem Eckball nur noch einnicken musste. Unverständlicherweise schraubte Eppelheim zwei Gänge zurück, sodass Kürnbach immer besser ins Spiel fand. Der folgerichtige Ausgleich durch Eigenmann war eine Kopie des Eppelheimer Führungstreffers.

In der zweiten Hälfte gingen die Gäste konzentrierter zu Werke und Barth (48.) gelang sehr schnell die erneute Führung. In der Folgezeit kontrollierte Eppelheim das Spielgeschehen und ließ den Gastgeber nicht mehr zur Entfaltung kommen. Es dauerte aber bis zur 80. Minute, ehe Eppelheim den Sack endgültig zu machte. Nach einem Eckball war Yonathan Domingos zur Stelle und markierte per Kopf das 1:3. Den Schlusspunkt setzte erneut Domingos (89.)

Eppelheim: Machmeier – Jansen (89. Schwarz), Martin, Lehr, Steffen (78. Hlawatsch), Domingos, Weiss, Schleich (72. Heinl), Bauer (65. Sommer), Barth, Brömmer. zg