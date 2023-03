Neulußheims Trainer Marvin Pelzl zum Gipfeltreffen: Primus kommt genau recht

Neulußheim. Herr Pelzl, welche Bedeutung hat die kommende Begegnung gegen den SC Pfingstberg/ Hochstätt?

Marvin Pelzl: Wir empfangen den Tabellenführer und der kommt genau zur richtigen Zeit. Wir sind in Fahrt und freuen uns, dass wir uns wieder mit einem Topteam messen können. Bis auf das erste Heimspiel haben wir zu Hause alles gewonnen – das gibt uns großes Selbstvertrauen und Zuversicht.

Was glauben Sie, welche Auswirkungen wird das Spiel gegen Pfingstberg auf das Klassement haben?

Pelzl: Wir sind seit Monaten der Verfolger der beiden Ausnahmemannschaften aus Rheinau und Pfingstberg. Da die TSG jetzt Punkte gelassen hat und wir fleißig unsere Hausaufgaben erledigt haben, sehen wir natürlich die Chance, uns in den kommenden beiden Spielen gegen Pfingstberg und dann gegen Enosis Mannheim zu belohnen. Unser Ziel ist seit dem ersten Trainingstag, dass wir uns bis zum letzten Spieltag der Saison die Chance offenhalten wollen, einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Da wir jetzt ganz nahe dran sind, motiviert uns das umso mehr für kommenden Sonntag.

Bereiten Sie und Ihre Mannschaft sich auf das Spiel gegen Spitzenreiter Pfingstberg besonders vor?

Pelzl: Das wäre vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Die Trainingswoche läuft wie in den Monaten zuvor auch. Wir gehen natürlich explizit auf den Gegner und dessen Stärken ein. Diese werden sowohl in den Trainingsformen wie auch in der abschließenden Sitzung und am Sonntag vor dem Spiel aufgegriffen und eingehend besprochen. Dieser Ablauf ist aber Routine bei uns – wir werden vor dem Pfingstberg-Spiel nicht die Welt neu erfinden, sondern uns mit unserem eigenen Spiel und dem Matchplan dafür beschäftigen.