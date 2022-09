Nominell ein Titelkandidat

Im Vorjahr Alexander Krieger, nun auch noch Christoph Schröder und Sandro Siegmund – Die TTG EK Oftersheim hat weitere spielstarke Akteure des Lokalrivalen TTC Ketsch zu sich nach Oftersheim geholt. Sollten die TTGler in Bestbesetzung antreten können, sind sie definitiv ein Meisterkandidat in der Tischtennis-Verbandsklasse. Saisonauftakt ist an diesem Samstag, 24. September, um 18 Uhr bei der Spvgg Hainstadt.

Kader TTG EK Oftersheim: Alexander Krieger, Stefan Berlinghof, Christoph Schröder, Sandro Siegmund, Benjamin Rehn, Jürgen Reinhardt.

Sandro Siegmund spielt jetzt für die TTG EK Oftersheim. © Lenhardt

Der TTC Hockenheim und Aufsteiger TSG Eintracht Plankstadt haben erst am 30. September ihre Eröffnungspartie. mra