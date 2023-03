Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 3. Handball-Liga Oftersheim / Schwetzingen: Ist Neuhausen Tormaschine oder Schießbude?

In der 3. Handball-Liga gastiert am Samstagabend Neuhausen in der Schwetzinger Nordstadthalle. Der Gegner der HG Oftersheim/Schwetzingen hat die meisten Tore aller Teams in der Liga geworfen - und gefangen!