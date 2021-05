Rúrik Gíslason: "Flotter Dreier" mit zwei Frauen

Rúrik Gíslason wirkt richtig fertig. „Das war die anstrengendste Woche“, sagt er in einem Video auf Instagram. Damit meint er das Training zur Fernsehshow „Let’s dance“. An diesem Freitag steht um 20.15 Uhr (RTL/TVNOW) das Viertelfinale an. Fünf Paare sind noch mit dabei – darunter der frühere Profi-Fußballer, der bis vergangenes Jahr beim Zweitligisten SV Sandhausen die Stollenschuhe schnürte.

AdUnit urban-intext1

In der Vorwoche zeigten Rúrik Gíslason und Renata Lusin, wie fantastisch sie Flamenco tanzen. Diesmal gibt’s einen Paso Doble. © dpa

Dass er Tanzschuhen richtig prima zurechtkommt, zeigt der smarte Isländer seit Februar bei „Let’s dance“. Promis und Profitänzer liefern hier Woche für Woche ab und hoffen auf gute Noten der Expertenjury bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Noch viel wichtiger sind dann die Anrufe der Fernsehzuschauer. Und hier scheint Rúrik Gíslason mit seinem natürlichen, höflichen und charmanten Auftreten die Herzen der Nation immer wieder zu erobern. Und er präsentiert sich als hervorragender Schüler von Tänzerin Renata Lusin, die ihn zu einem Profi auf dem Parkett gemacht hat.

Im Viertelfinale müssen die Stars zwei komplett neue Tänze präsentieren. Neben den regulären Einzeltänzen treten sie auch in Trio-Dances an: Dabei tanzen sie mit einem weiteren Profi zu dritt. Für Rúrik Gíslason und Renata Lusin steht ein Paso Doble zu „Hanuman“ (Rodrigo y Gabriela) an und dann darf der Unternehmer mit zwei Damen ran: Beim Slowfox zu „Pokerface“ (Lady Gaga) wird der 33-Jährige Lusin und Malika Dzumaev führen, die bisher mit dem schon ausgeschiedenen Schlagersänger Mickie Krause an der Show teilnahm.