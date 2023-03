Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 3. Handball-Liga Remis zu wenig für die HG Oftersheim/Schwetzingen?

Es war knapp und zwar so richtig: Die HG Oftersheim/Schwetzingen hätte ihr Handball-Spiel in der 3. Liga gegen den TSV Neuhausen fast gewonnen, da passierte es ... Was genau, erfahren Handballfans an dieser Stelle.