Die Frauen des SC Olympia Neulußheim kommen in der Fußball-Landesliga immer besser in Tritt und feierten ihren dritten Sieg in Folge. Rheinau/Oftersheim holte ersatzgeschwächt immerhin einen Punkt.

SG Günterfürst/Hetzbach – SC Olympia Neulußheim 0:3 (0:2)

Die Gäste zeigten von Anfang an, dass sie angereist waren, um hier drei Punkte mitzunehmen. Es dauerte nur bis zur zwölften

...