Rohrhofer Höhenflug ohne Landung

Die ersten beiden Saisonspiele hatte der SV Rohrhof in der Fußball-Kreisklasse A in den Sand gesetzt. Danach setzten die Kicker von der Gartenstraße zum Höhenflug an, der weiterhin anhält. „Wir hatten uns zu dieser Saison mit einem neuen Konzept aufgestellt und mussten uns erst einmal finden“, hat der Sportliche Leiter Daniel Hahn eine Begründung parat für den schwachen Auftakt. „Nach der

...