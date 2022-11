350 Teilnehmer starteten am Wochenende bei den Meisterschaften des Bezirks Heidelberg in Schwetzingen. In insgesamt 37 Konkurrenzen wurden die neuen Titelträger gesucht. Ausrichter war diesmal die TTG EK Oftersheim, das Team um Wolfgang Gericke sorgte für einen reibungslosen und störungsfreien Turnierablauf und kümmerte sich für die kulinarische Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer.

