Sehenswerter Treffer

Die vier Fußball-Landesligisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung nutzen das kommende Wochenende, um zum letzten Mal vor der am 4. März beginnenden Rückrunde ihre Form zu messen. Der SV 98 Schwetzingen musste im Testspiel beim Verbandsligisten FC Türkspor Mosbach mit 1:4 Federn lassen. Allerdings traten die Spargelstädter die Reise in den Odenwald stark ersatzgeschwächt an. Den Schwetzinger Gegentreffer erzielte Cedrik Massoth. Am Samstag, 25. Februar, um 14.30 Uhr will man sich im Heimspiel gegen den Kreisligisten SG Dielheim wieder von einer besseren Seite zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem starken Kreisligisten MFC Lindenhof trotze die Spvgg 06 Ketsch durch ein sehenswertes Tor von Leonce Eklou ein 1:1 ab. „Mit der ersten Halbzeit war ich recht zufrieden, denn unsere Mannschaft hat alle Vorgaben umgesetzt. Einziges Manko, wir mussten bis zur Pause mit zwei, drei Toren führen. Nach dem Seitenwechsel boten wir dem Gastgeber zu viele Spielräume, die der Gegner nutzte und nun stärker aufkam“, gab der Ketscher Trainer Marco Rocca zu Protokoll. Die 06er testen nun am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr auf eigenem Gelände gegen den pfälzischen Landesligisten Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Die SG ASV/DJK Eppelheim kam beim starken Verbandsligisten FC Zuzenhausen mit 0:6 unter die Räder. Doch der Eppelheimer Trainer Frank Engelhardt kann die Niederlage realistisch einschätzen. „Wir trafen auf einen Gegner, der topfit war und bereits an diesem Wochenende in die Punktrunde startet. Wir hingegen waren nach den vorherigen Spielen und den harten Trainingseinheiten platt. Die Gelb-Rote Karte für Christian Zeilfelder war ebenfalls kontraproduktiv. Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft im letzten Testspiel am Sonntag gegen VfB Leimen um 14 Uhr wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen wird“, meint Engelhardt.

Nun gegen Dielheim

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Bisherige Partien machen Lust auf mehr Mehr erfahren

Der FV Brühl wollte gegen FC Heidelsheim nochmals seinen Zustand überprüfen. Doch der Gast sagte kurzfristig ab. Der Brühler Trainer Andreas Backmann bat stattdessen zum intensiven Üben. Am Samstag, 25. Februar, um 14 Uhr steht das Testspiel gegen den Kreisligisten SG Dielheim im Sportpark-Süd an.