SGO klarer Favorit

Nachdem ein Großteil der Vereine bereits am Sonntag ihre Pokalspiele über die Bühne gebracht haben, muss die SG Oftersheim nachsitzen. Gedanklich hatte man sich auf den Gegner SG 1983 Viernheim in der zweiten Runde des Mannheimer Kreispokals eingestellt. Durch den Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs wurde deren 6:2-Sieg beim B-Ligisten SpVgg Wallstadt II nun aber nachträglich in eine 0:3-Niederlage gewandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch tritt die SG Oftersheim nun also als klarer Favorit bei der zwei Spielklassen darunter angesiedelten SpVgg Wallstadt II an. SGO-Trainer Daniel Katsch nutzt die Generalprobe vor dem Rundenstart, um noch das eine oder andere auszuprobieren. „Grundsätzlich nehmen wir das Spiel schon ernst, allerdings werde ich es auch nutzen, um dem ein oder anderen Spieler, der aus dem Urlaub oder Krankenstand zurückkam, Einsatzzeiten zu geben“, so Katsch. Den Sprung in die zweite Pokalrunde hatte sein Team kampflos erreicht, nachdem die DJK Feudenheim II nicht hatte antreten können. wy