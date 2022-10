Sieben auf einen Streich

Zwei Siege und zwei Niederlagen gab es bei den Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung in der Fußball-Kreisklasse A1. Der SC Olympia Neulußheim schaute hingegen spielfrei zu.

SV 98/ 07 Seckenheim – SV Rohrhof 3:7 (1:4)

Der SV Rohrhof legte ein starkes Spiel und ließ von Anfang an die Kugel laufen. Als Konsequenz erspielten sich die Gäste zahlreiche Chancen und so dauerte es auch nicht lange bis zum 0:1 durch Yannick Drexler (5.). Kevin Medina López erhöhte in der 28. Minute auf 0:2. Seckenheim kam nur per Standard einmal durch Fatih Ibis gefährlich vor das Rohrhofer Tor und der saß direkt (29.). Doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren und setzten ihr dominantes Spiel fort. Medina López (31.), Drexler (36.), Ioannis Dichris (51., 64.) und Daniele Parisi (57.) schraubten das Ergebnis nach rund einer Stunde Spielzeit auf 1:7. Dann war nach dem kräftezehrenden Pokalspiel vom Mittwoch bei Rohrhof etwas die Luft raus, so dass Seckenheim durch Serdar Özbek (68., 77.) noch auf 3:7 verkürzen konnte.

SC 08 Reilingen – VfL Kurpfalz Neckarau II 5:1 (2:0)

Das Spiel begann verhalten, die junge Gästemannschaft spielte bis zum Strafraum gut mit, hatte aber im Angriff zu wenig Durchschlagskraft. Nach 20 Minuten agierten die Reilinger zielstrebiger und kamen zu ersten guten Möglichkeiten durch Pascal Schneider (24.) und Bully Krubally (33.), dessen Schuss auf der Linie geklärt werden konnte. Drei Minuten später war es dann so weit: Eine Balleroberung im Mittelfeld landete bei Krubally, dessen Flanke Pascal Schneider zur 1:0-Führung verwerten konnte. In der 41. Minute bediente Dod Shtufi Patrick Rittmaier, der mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0 traf. In der zweiten Halbzeit dauerte es bis zur 69. Minute, bis ein Freistoß von Shtufi durch Krubally per Kopf zum 3:0 im Netz landete. Nur drei Minuten später war erneut Shtufi der Vorlagengeber für Schneider, der zum 4:0 traf. Ein von Rittmaier in der 80. Minute eingeleiteter Konter kam zu Patrice Bächtel, der den Keeper tunnelte und zum 5:0 einnetzte. Bezeichnend war der verdiente Ehrentreffer der Gäste, der zwei Minuten vor dem Ende nach einer Ecke durch ein schönes Eigentor des SC-Kapitäns zum 5:1-Endstand erzielt wurde.

FK Bosna Mannheim – Spvgg 06 Ketsch II 2:1 (2:0

Die Gäste lieferten beim FK Bosna Mannheim eine enttäuschende Vorstellung ab. Fast schon symptomatisch lag der Ball bereits nach wenigen Sekunden nach einem Gastgeschenk im Ketscher Tornetz. Hasim Basic war in einen Rückpass gespritzt und traf zum 1:0 (1.). Danach verpassten es die Nullsechser bei zwei guten Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen erhöhte Almedin Besic für die zuvor noch sieglosen Mannheimer auf 2:0 (34.). Im zweiten Durchgang konnte Christopher Ries nach einem Eckball auf 2:1 verkürzen (59.), mehr war für die schwachen Ketscher aber nicht drin.

TSG Rheinau – FC Badenia Hirschacker 6:0 (3:0)

Bereits nach zwei Minuten brachte ein Ballverlust der Hirsche die Gäste in Rückstand, als Erik Leneschmidt von der noch nicht sortierten Hintermannschaft des Gegners profitierte (3.). In der 18. Minute traf Julian Schulz zum 2:0, als Hirschacker nach einer Ecke den Ball nicht konsequent klären konnte. Das 3:0 von Leon de Brito nach einer schönen Freistoßvariante (43.) bedeutete zur Pause schon die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Emre Sen nach schönem Angriff über die Außenbahn auf 4:0 (53.) und nach einem Konter auf 5:0 (85.). Auch kurz vor Schluss agierte Hirschacker zu behäbig und klärte nicht entscheidend, so dass Ronny Heckmann den Abpraller zum 6:0 versenkte (89.). wy/bk