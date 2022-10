Sieg im dritten Anlauf

Einfach war es nicht, aber im dritten Saisonspiel sicherte sich die männliche Handball-B-Jugend der HG Oftersheim/ Schwetzingen mit 32:27 (13:15) über die SG JHA Baden die ersten beiden Oberliga-Punkte.

Schon der Auftakt in die Partie deutete an, dass es an diesem Tage etwas Zählbares zu holen geben könnte. Mit vier Paraden ließ HG-Keeper Jeremie Meyer die Gäste verzweifeln, seine Vorderleute sorgten für ein 3:0. Aber schnell wurde das anfänglich gut strukturierte Angriffsspiel ungenauer und zerfahren. Die Jungs aus Mittelbaden hatten deshalb bald die Nase vorne (5:7, 8:8, 10:13).

Die Maßnahme von Trainer Detlef Röder Badens Haupttorschützen Jaris Eggs (9) an die kurze Leine machte sich erst später bezahlt. Nach dem Seitenwechsel knüpfte die HG zunächst wieder an ihre Anfangsphase an. Ein 4:0-Lauf brachte Oftersheim/Schwetzingen wieder nach vorne. Es entwickelte sich ein knapper Fight und erst nach dem 24:24 (44.) setzte sich der Gastgeber mit einem energischen Schlussspurt klar ab und durch.

HG: Meyer, Weißbrod; Hepp (2), Menz (5/1), Quindt (1), Walter (9), Bauer (3), Schreiber (1), Ihrig (4), Kollmer (2), Angel (3), Getrost (2). mj