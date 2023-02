SON-Kickerinnen gewinnen eigenes Hallenturnier

Nach dem Masters der männlichen E-Jugend in der Hardthalle waren nun die Mädchen gefordert. Acht Mannschaften traten an, darunter drei Teams des gastgebenden SC Olympia Neulußheim. „Der Zulauf bei den Mädchen ist enorm“, freute sich Jugendleiter Reiner Merkel.

Neulußheim I feierte Siege gegen die eigene „Dritte“ und den Polizei SV Mannheim (3:2) sowie ein Remis gegen den TSV Amicitia Vierheim. Durch den Erfolg im Neunmeterschießen gegen die punktgleichen Südhessen schloss Neulußheim die Vorrunde als Tabellenführer ab und zog ins Endspiel ein. Dieses gewannen der SON-Nachwuchs 1:0 gegen den 1. FFC Ludwigshafen.

„Team III zeigte gute Ansätze, hatte jedoch gegen die anderen Teams aufgrund der körperlichen Unterlegenheit wenig Chancen“, bilanziert Merkel zur Mannschaft, in der alle Neulinge vereint antraten. Immerhin konnte das Team in der Partie gegen den Polizei SV durch das sehenswerte Solo der kleinen Ella einen Torerfolg feiern. Die „Zweite“ trat in Gruppe B an, die vom 1. FFC Ludwigshafen dominiert wurde. Die SON-Kickerinnen taten sich noch schwer und gingen am Ende des Turniertages auf Platz sieben vom Feld.

„Die Stimmung war großartig. Unsere Fans jubelten für alle drei Teams und sorgten für eine Wahnsinnsstimmung“, freute sich Merkel über die tolle Atmosphäre. / wy