SV 98 bringt verdienten Sieg nicht ins Ziel

Im Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga stellte der SV 98 Schwetzingen über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft, Gastgeber SG ASV/DJK Eppelheim erzielte den Ausgleich erst spät und war am Ende mit dem 1:1 (0:0)-Unentschieden mehr als zufrieden.

Eppelheim hatte zu Beginn die besseren Möglichkeiten aber sowohl Sven Schwarz als auch Tim Uebele scheiterten jeweils knapp. Die Gäste tauchten in der ersten Hälfte immer wieder durch Gilles-Florian Djahini gefährlich vor dem Eppelheimer Tor auf, aber Dominik Machmeier konnte seinen Kasten noch sauberhalten. Nachdem die Eppelheimer Abwehr nicht konsequent genug eingegriffen hatte, erzielte Cedric Massoth in der 47. Minute mit einem überlegten Schrägschuss die Führung für Schwetzingen.

In der Folge war Eppelheim völlig von der Rolle und Schwetzingen hatte Chancen im Minutentakt. Mit viel Glück überstanden die Hausherren diese Phase unbeschadet. In der letzten halben Stunde konnte Eppelheim die Partie wieder offener gestalten, ohne aber die Gästeabwehr vor allzu großen Probleme zu stellen. Für ihr Bemühen wurden die Eppelheimer in der 90. Minute aber doch noch belohnt, als der Ball Paul Brömmer nach einem Schwetzinger Abwehrversuch vor die Füße fiel und dieser den umjubelten Ausgleich erzielte.

SG ASV/DJK Eppelheim: Machmeier – Uebele, Hlawatsch (60. Brömmer), Schwarz (56. Schleich), Heinl, Martin, Lehr, Steffen (52. Domingos), Weiss, Barth (84. Bauer), Sommer.

SV 98 Schwetzingen: Polat – Rau, Wenz, Dirks, Neugebauer (60. Aydin), Massoth, Cavdaro, Djahini (75. Zimmermann), Roderig (78. Seibert), Wedrychowski, Örum (75. Wild). ms/zg