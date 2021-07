SV Sandhausen holt ersten Sieg in der Saisonvorbereitung

Tirol. Der SV Sandhausen hat seinen ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Schwarz-Weißen gewannen im Trainingslager in Tirol mit 1:0 (1:0) gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani. Den Treffer am Dienstagabend erzielte Neuzugang Arne Sicker nach 29 Minuten.

Zur SVS-Delegation gehören neben den drei verletzten Profis Dennis Diekmeier (nach Abriss des Syndesmose-Bandes), Julius Biada (Probleme an der Achillesferse) und Rck Wulle (Schulter-Operation) auch zwei Gastspieler. Nikolai Rehnen von Arminia Bielefeld spielt als Torhüter vor und Mittelfeldspieler Maximilian Thiel trug zuletzt das Trikot des 1. FC Heidenheim. Enrique Peña Zauner wurde dagegen freigestellt. Der Flügelspieler darf Ausschau nach einem neuen Arbeitgeber halten.

Das nächste Testspiel steht am Samstag, 10. Juli, bevor. Gegner ab voraussichtlich 13.30 Uhr ist die WSG Tirol.