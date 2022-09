Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2.Fußball-Bundesliga SV Sandhausen: "Wir werden uns wieder rausarbeiten"

Als Abu-Bekir Ömer El-Zein in der Partie Sandhausen - Hannover eingewechselt wurde, hätte er am liebsten sein Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis verknüpft, doch daraus wurde nichts.