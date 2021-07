SVS ohne Behrens

Ganz leise Hoffnungen hatten die Verantwortlichen des SV Sandhausen, dass Angreifer Kevin Behrens doch noch einmal zum Fußball-Zweitligisten zurückkehren würde. Nun haben sich diese zerschlagen: Der 30-Jährige, der sich zuletzt individuell in seiner Heimat Bremen fitgehalten hatte, verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht.

Stattdessen ist er an seinem Ziel angekommen, denn er heuert beim 1. FC Union Berlin im Oberhaus an. Er sagt dazu: „Jeder Profi träumt davon, irgendwann einmal in der Bundesliga spielen zu können. Deshalb bin ich sehr glücklich, diesen Schritt jetzt tatsächlich zu gehen. Ich kenne Union natürlich noch aus den gemeinsamen Duellen aus der Vergangenheit. Ich möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, die tolle Entwicklung des Vereins der letzten Jahre auch in der neuen Saison fortzuführen und kann es kaum erwarten, mit dem Team in die Vorbereitung einzusteigen.“

Sandhausens Suche nach einem verlässlichen Torjäger dürfte nun intensiviert werden. Dem bisherige Gastspieler José del Valle, der bei Real Madrid ausgebildet wurde, ist aber vorerst noch keine echte Option, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca kürzlich. mjw