Tischtennis-Verbandsklasse Nord: Topspiel für TV Schwetzingen am Abend

Schwetzingen / Ketsch. Im Topspiel der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Frauen empfängt der TV Schwetzingen am Freitag die SG Birkenau/Hemsbach. Beide Teams weisen mit je fünf die wenigsten Minuspunkte auf. Im Hinspiel konnte Schwetzingen einen in der Höhe sensationellen 9:1-Sieg feiern. Sollte wiederum ein Erfolg gelingen, stehen die Chancen auf die Meisterschaft gut.

Eher schlecht sind die Aussichten des TTC Ketsch in der Verbandsliga Männer am Samstag im Heimspiel gegen den TTV Ettlingen II. Der Tabellenzweite hat sich zur Rückrunde mit einem weiteren jungen Spieler verstärkt. „Wenn man die TTR-Werte anschaut, dann sind wir die klaren Außenseiter. Wir werden um jeden Punkt kämpfen, weil am Ende auch das Spielverhältnis über den Klassenerhalt entscheiden kann“, sagte Mannschaftsführer Roman Nagurski. Das Hinspiel ging mit 9:1 an Ettlingen II.

Info: TV Schwetzingen – SG Birkenau/Hemsbach ( Freitag, 10. Februar, 20.15 Uhr, Lore-Eichhorn-Halle); TTC Ketsch – TTV Ettlingen II (Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, Schulturnhalle)