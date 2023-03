Training mit Olympionike Denis Kudla zahlt sich aus

„Das harte Training unsere jungen Ringer hat sich ausgezahlt“, freuen sich die Verantwortlichen der RKG Reilingen/ Hockenheim über die Nominierung von acht ihrer Nachwuchsringer für die deutsche Meisterschaft.

Tuana Bardakci wird ihr Können an diesem Wochenende bei der B-Jugend-Meisterschaft unter Beweis stellen – erstmalig in einer höheren Gewichtsklasse. Lenny Wörner, Bastian Fellner, Guiseppe Gerbino und Sebastian Gentner starten Ende des Monats im Griechisch-Römischen Stil in der A-Jugend in Tuttlingen. Simon Kuhn und Christiano Liebzeit kämpfen Ende April in der B-Jugend bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Oder. Kuhn will sich im Freien Stil beweisen, Liebzeit in Griechisch. Philipp Pfahler musste sich in Triberg in einem sehr starken Pool leider vorzeitig geschlagen geben. Auch er startete erstmalig bei den Junioren und hatte somit keine leichte Aufgabe.

„Unsere Jugend ist sehr gut vorbereitet. Wir haben über das ganze Jahr super trainiert. Auch die Sondertrainingseinheiten mit unserem RKG-Neuzugang, Olympiamedaillengewinner Denis Kudla, hat die Talente gestärkt und enorm weitergebracht“, so Alexander Liebzeit, der Jugendleiter der RKG. „Sicherlich wird es für alle Sportler eine große Herausforderung.“ zg