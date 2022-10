TTC Ketsch vor großer Herausforderung

Zum ersten Heimspiel der Tischtennis-Verbandsliga empfängt der TTC Ketsch den TTC Odenheim II, der bereits drei Partien bestritten hat. „Mit Christian Back haben sie einen der stärksten Spieler der Liga“, hat TTC-Teamchef Roman Nagurski festgestellt.

Back hat bereits 2. Bundesliga gespielt. „Die Odenheimer haben größtenteils über 1900 TTR- Punkte. Ich hoffe, dass wir unseren Widerstand so lange wie möglich aufrechterhalten können.“ In der Verbandsklasse Nord der Männer reist der stark gestartete Aufsteiger TSG Eintracht Plankstadt zum TTC Schefflenz. Es ist eine Neuauflage der Aufstiegsrelegation, bei der beide Teams den Aufstieg schafften. „Wir wollen an den guten Start anknüpfen“, sagte Gernot Müller.

Das möchte der TTC Hockenheim, der auch das dritte Saisonspiel zu Hause bestreiten kann, ebenfalls. Die DJK St. Pius ist ein starker Gegner. „Die sind in der Lage, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen“, sagte Stefan Trotter. Das zeigte das 9:2 gegen Mosbach-Waldstadt. Aber die Hockenheimer fühlen sich in guter Form und sind zuversichtlich, zwei weitere Punkte einfahren zu können.

In der Frauen-Verbandsklasse Nord muss der TV Schwetzingen bei der SG Dielheim/Mühlhausen auf Iris Daniel verzichten. Carmen Mai-Pressl wird sie ersetzen. mra