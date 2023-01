Mit einem Heimspiel gegen den TV Weisenbach startet der TTC Ketsch in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. Die Partie wird am Samstag, 14. Januar, 18 Uhr, in der Turnhalle am Rathaus ausgetragen.

Zwei Punkte hinter Spitzenreiter TTC Suggental liegen die Ketscherinnen aktuell auf Rang zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Aufgrund ihrer starken

...