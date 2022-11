Unbeeindruckt vom Trubel: HG jubelt über Kantersieg

Nach einer unruhigen Woche, in der die Trennung von Spielmacher Lukas Sauer bekanntgegeben worden war, ist der HG Oftersheim/ Schwetzingen im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga ein Befreiungsschlag gelungen. Das Team von Trainer Christoph Lahme gewann in einer überzeugenden Manier bei der zweiten Mannschaft von HBW Balingen-Weilstetten mit 38:26 (21:12).

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Erfolg in fremder Halle war die Treffsicherheit von Florian Burmeister. Der 25-Jährige war von der Reserve Balingen-Weilstettens nicht zu bändigen und traf insgesamt neun Mal.

Durch das dritte ungeschlagene Spiel nacheinander und den vierten Sieg in dieser Saison rückt die HG auf zwei Zähler an Balingen-Weilstetten heran. In einer prekären Lage befindet sie sich aber immer noch.

Burmeister und Barthelmeß

Die Gäste, die von einigen wenigen mitgereisten Fans lautstark angefeuert wurden, kamen gut ins Spiel. Burmeister und Max Barthelmeß sowie der vor Anwurf noch fragliche Christian Wahl brachten Oftersheim/Schwetzingen nach neun Minuten mit 7:3 in Führung. Die Hausherren taten sich in der Abwehr enorm schwer. Immer wieder gelang es ihnen nicht, die Lücken zu schließen. Die Folge: Strafwürfe, die Barthelmeß konzentriert verwandelte.

Es war ein Tag, an dem auf der einen Seite, jener der Balinger, gar nichts klappte. Und auf der anderen Seite alles. Bezeichnend dafür: Bei einem Konter, bei dem Mika Schüler eigentlich mit einem Riesenvorsprung auf das von Benedikt Müller gehütete HG-Gehäuse zulief, arbeitete Wahl hervorragend zurück und verhinderte das vermeintlich sichere Tor.

Einsatzminuten für alle

Schon nach 40 Minuten hatte die HG 27 Treffer selbst erzielt. Auch vor einer Woche, beim 36:31 gegen den VfL Pfullingen legten die Kurpfälzer den Grundstein in der Offensive. Und sie trafen auch in der Schlussphase munter weiter, sodass keine Zweifel am Auswärtssieg mehr aufkamen und Trainer Lahme auch allen Spielern Einsatzminuten geben konnte.

Am kommenden Freitag, 2. Dezember, tritt die HG erneut in der Fremde an (Spielbeginn: 20 Uhr). Beim SV Salamander Kornwestheim soll die Serie auf vier Spiele ohne Niederlage anwachsen.

HG: Fauerbach, Müller; Kusch (1), Antritter (1), Leibnitz (2), Geisler (1), Seitz, Haase (3), Stier (2), Burmeister (9), Krämer (2), Kern (1), Wahl (2), Schulz (1), Barthelmeß (8/6), Hammarberg (5). fred