Unerwartete Niederlage

Nach dem verlorenen Spiel in Ettlingen kassierte der TV Eppelheim in der Handball-Verbandsliga die zweite Niederlage in Folge. Dem TV Ispringen unterlagen die TVler knapp mit 26:28.

Der Start in die Begegnung verlief durchaus ansprechend, der TVE ging 5:3 in Führung, aber die Gäste blieben in Tuchfühlung, nutzten die erste Zeitstrafe gegen den TVE und retteten schließlich einen kleinen Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gab es einen offenen Schlagabtausch, die Führung einer Mannschaft wurde sofort wieder von der anderen egalisiert und beim 22:20 wähnten sich schließlich die Hausherren bereits auf der Siegerstraße, doch Ispringen schlug zurück, nutzte die Überzahlphasen nun besser als der TVE und setzte sich auf zwei Tore ab, die er auch gegen eine offene Manndeckung über die Zeit brachte.

TVE: Koch, Heimbrecht; Hofmann (1), Späth, Stotz, Keller (4), Huckele (1), Hess (6/3), Geier (2), L. Dennhardt (11/6), Schäfer, Jäger (1), M. Dennhardt, Sander. we