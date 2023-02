Volles Haus und leerer Punktesack: HG Oftersheim/Schwetzingen verliert

Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass Spiele des Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen meist spannend bis in die Schlussphase bleiben und auf den letzten Drücker entschieden werden - oder eben kurz davor. So geschehen im Handball-Derby mit den Rhein-Neckar-Löwen II in der voll besetzten Nordstadthalle in Schwetzingen: Die HG verlor mit 25:28 (11:13). Das hätte durchaus nicht sein

...