Vorbereitung auf Saison

Die Handballerinnen der HG Oftersheim/ Schwetzingen haben mit den Cheftrainern Franz-Josef Höly und Harry Geissler beim TV Homburg/Saar ein Trainingslager absolviert. Die erste Mannschaft startete am ersten Abend mit einem souveränen Sieg gegen ein Team der Saarlandliga ins Camp. Nach zwei Trainingseinheiten reisten beide Teams samstags zum SV 64 Zweibrücken, bei dem die Kurpfälzerinnen knapp den Oberligisten und Saarlandligisten unterlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber auch das Teambuilding sollte nicht zu kurz kommen: So besuchte die HG ein Benefizspiel, bevor sonntags eine morgendliche Athletikeinheit mit Theo Höchst, dem Physiotherapeuten und Athletiktrainer des Männer-Oberligisten TV Homburg die HG-Spielerinnen ins Schwitzen brachte. Bevor es wieder in Richtung Heimat ging, wurde nach einer Pastapause an der Wurftechnik der Angreiferinnen gefeilt.

Das Fazit der beiden Trainer fiel unisono positiv aus: „Es war ein sehr gelungenes Trainingslager.“