Wer’s mit wem zu tun bekommt

Manche Jugend-Handballteams hatten sich ihren Ligaplatz für die Spielzeit 2022/2023 durch ihren sportlichen Erfolg in der Vorsaison gesichert, andere mussten durch die Qualifikation. Hier ist eine Zusammenstellung, welche Teams aus unserer Region wo angesiedelt sind und gegen wen sie antreten werden. In der männlichen A-Jugend-Oberliga sowie in der weiblichen A- und B-Jugend-Badenliga ist kein hiesiger Verein vertreten. Die Ketscher A-Mädchen und die Jungs von Oftersheim/ Schwetzingen spielen zusätzlich in der Bundesliga.

Männliche Jugend, Oberliga B-Jugend: Bietigheim, Plochingen, Oftersheim/Schwetzingen, Pforzheim/Eutingen, Rhein-Neckar-Löwen, Göppingen, Baden, Neuhausen/Ostfildern, Bittenfeld, Balingen/Weilstetten.

Badenliga A-Jugend: Walzbachtal, Knittlingen, Oftersheim/Schwetzingen II, Heidelberg/Leimen, Ettlingen, Birkenau/Hemsbach/Laudenbach, Schriesheim, Hambrücken/Weiher, Rot/Malsch, Pforzheim.

Badenliga B-Jugend: Rhein-Neckar-Löwen II, Pforzheim, Forst, Dossenheim/Leutershausen, Oftersheim/Schwetzingen II, Rot/Malsch, Rintheim, Pforzheim/Eutingen, Hemsbach/Laudenbach, Horan/St. Leon/ Reilingen.

Badenliga B-Jugend: Plankstadt, Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim, Forst, Dossenheim/Leutershausen, Oftersheim/Schwetzingen, Rot/Malsch, Rintheim, Rhein-Neckar-Löwen, Walzbachtal, Pforzheim/Eutingen.

Landesliga B-Jugend: Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal, Wiesloch, Plankstadt/ Eppelheim, Heidelberg, Hemsbach/Laudenbach II, Edingen/Friedrichsfeld, Waldhof/Viernheim, Hardheim, Nußloch, Leimen.

Landesliga C-Jugend: Bammental/Neckargemünd, Sinsheim, Seckenheim, Birkenau, Oftersheim/Schwetzingen II, Edingen/Friedrichsfeld, Nußloch, Horan/St. Leon/Reilingen, Saase, Vogelstang/Käfertal/Sandhofen.

Landesliga D-Jugend: Plankstadt, Dossenheim, Oftersheim/Schwetzingen, Leutershausen, St. Leon/Reilingen, Heidelberg, Schriesheim, Wiesloch, Saase, Dielheim/Malschenberg.

Bezirksliga 1 A-Jugend: Steinfurt, Wiesloch, Plankstadt, Viernheim, Heidelberg, Weinheim/Oberflockenbach, Saase.

Bezirksliga 1 D-Jugend: Bammental/Neckargemünd, Sandhausen/Walldorf, Brühl/ Ketsch, Hemsbach/Laudenbach, Eppelheim, Weinheim/Oberflockenbach, Weschnitztal, Nußloch, Rot/Malsch.

Bezirksliga 2 B-Jugend: Steinsfurt, Neckarsteinach, Seckenheim, Brühl/Ketsch, Neckarau, Edingen/Friedrichsfeld II, Wilhelmsfeld, Weschnitztal II, Sandhausen/Walldorf, Dielheim/Malschenberg.

Bezirksliga 2-1 C-Jugend: Wieblingen, Plankstadt II, Dossenheim/Leutershausen III, Wilhelmsfeld, Schriesheim.

Bezirksliga 2 D-Jugend: Wieblingen, Sinsheim/Steinsfurt, Oftersheim/Schwetzingen II, Birkenau, Viernheim, Heidelberg II, Wilhelmsfeld, Heddesheim, Dielheim/Malschenberg II.

Bezirksliga 3-2 D-Jugend: Schwarzbachtal, Sandhausen/Walldorf, St. Leon/Reilingen II, Edingen/Friedrichsfeld, Wiesloch II, Waldbrunn/Eberbach, Leimen.

Weibliche Jugend, Oberliga B-Jugend: Leonberg/Eltingen, Freiburg, Weinstadt, Stuttgart/Metzingen, Gaggenau, Kornwestheim, Nellingen, Ketsch, Schozach/Bottwartal, Ober-/Unterhausen.

Badenliga C-Jugend: Bammental, Sinsheim, Ketsch, Durlach, Ettlingen/Langensteinbach, Ispringen/Pforzheim, Schriesheim, Mosbach, Vogelstang.

Landesliga A-Jugend: Steinsfurt, Weinheim/Oberfl., St. Leon/Reilingen, Heidelberg, Waldhof, Brühl, Schwarzbachtal.

Landesliga B-Jugend: Schriesheim, Rot/Malsch, Mosbach, Birkenau II, Neckarau, Bergstraße, Nußloch, Ketsch II, Waldbrunn/Eberbach, Vogelstang.

Landesliga C-Jugend: Ketsch II, Birkenau, Ilvesheim/Ladenburg, Heidelberg, Viernheim, Bergstraße, Weinheim/Oberfl., Dielheim/Malschenberg, Dossenheim, Leimen.

Landesliga D-Jugend: Bammental, Rot/Malsch, Ketsch, Birkenau, Bergstraße, Nußloch, Dielheim/Malschenberg, Leutershausen/Heddesheim/Saase, Edingen/Friedrichsfeld/Wieblinigen.

Bezirksliga 1 A-Jugend: Steinsfurt, Mannheim, Leimen/Eppelheim, Waldhof, Edingen/Friedrichsfeld/Wieblingen, Weinheim/Oberflockenbach, Brühl, Walldorf, Schwarzbachtal.

Bezirksliga 1 C-Jugend: Rot/Malsch, Leutershausen/Heddesheim/Saase, St. Leon/Reilingen, Sinsheim II, Walldorf, Sandhausen, Schriesheim II, Schwarzbachtal.

Bezirksliga 2 C-Jugend: Plankstadt, Wiesloch, Oftersheim/Schwetzingen, Waldhof, Nußloch, Horan, Vogelstang II.

Bezirksliga 2 D-Jugend: Steinsfurt, Weinheim/Oberflockenbach, Oftersheim/Schwetzingen, Sinsheim, Neckarau, St. Leon/Reilingen, Horan, Rot/Malsch II, Brühl.