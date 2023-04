Zielankunft bei 24-Stunden-Rennen angepeilt

Rennfahrer Marcel Marchewicz aus Schwetzingen hat zwei Klassensiege in der Pro-Am-Klasse auf dem Nürburgring gefeiert. Der 27-jährige Mercedes-Pilot belegte beim Zwei-Stunden-Rennen mit seinem niederländischen Teamkollegen Collin Caresani den achten Rang unter den gestarteten 61 Teams. Marchewicz fährt auch in dieser Saison wieder für das Schnitzelalm-Team, das in Niederzissen in der Nähe des Nürburgring stationiert ist.

Nach 13 Runden auf der legendären Nordschleife in der Eifel wurden Marchewicz/Caresani in ihrem Mercedes-AMG GT3-Rennwagen als Achte auch das zweitbeste Mercedes-Team im gesamten Feld. Bei schwierigen Bedingungen mit Regen und kühlen Temperaturen hatten die beiden schließlich einen Rückstand von 2:26,252 Minuten auf die Sieger Adam Christodoulou (Großbritannien) und Daniel Juncadella (Spanien), die ebenfalls in einem Mercedes-AMG GT3-Rennwagen angetreten waren.

Beim Vier-Stunden-Rennen zum ADAC-24-Stunden-Qualifier zeigte Marchewicz mit seinen Teamkollegen Kenneth Heyer (Viersen) und Luca-Sandro Trefz (Wüstenrot) erneut eine sehr starke Leistung und feierten wie am Vortag den Klassensieg in der Pro-Am-Klasse. Wieder als zweitbestes Mercedes-Team belegte das Trio nach 28 Runden auf der 25,378 Kilometer langen Nordschleife den elften Gesamtrang bei 62 Startern. Nach 28 Runden hatten sie 6:48,619 Minuten Rückstand auf die Sieger Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard und Felipe Fernandez Laser in einem Ferrari 296 GT3-Sportwagen.

Das ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, bei dem sich Marchewiczs Team über die Zielankunft freuen würde, wird nun am Wochenende des 18. bis 21. Mai ausgetragen. zg