Zweite Pleite in Folge

„Das, was uns die ganze Zeit so stark machte und auch zum Erfolg führte – wie Einsatz, Körpersprache, Zusammenhalt – all diese Attribute hat unsere Mannschaft in Kirchheim vermissen lassen“, ärgerte sich SV 98-Sportvorstand Thomas Münch nach der 1:4 (0:1)-Niederlage seines Schwetzinger Teams gegen Fußball-Landesliga-Konkurrent SG HD-Kirchheim.

Bis zur 30. Minute sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe. Das änderte sich, als nach einem Weitschuss von Marc Haffa, Tim Steinmann zur Stelle war und die Führung für die Gastgeber markierte (30.). Nach dem Seitenwechsel trat Steinmann als Vorlagengeber auf und Sinisan Specakovic veredelte zum 2:0 (49.). Nach dem Anschlusstreffer von Ilias Soultani – der schön herausgespielt wurde – keimte im 98er-Lager Hoffnung auf (55.). SV 98-Trainer Seydou Sy setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jacques Zimmermann und Mirt Aydin auf den Platz (55.).

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Steinmann seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.). Sprecakovic gelang in den Schlussminuten noch ein weiteres Tor für die SG Kirchheim. (81.). „Wir haben nach dem Anschlusstreffer nicht die nötige Körpersprache gezeigt, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben“, monierte Münch. Der SV 98 ist nach der zweiten Niederlage in Folge wieder in der Realität angekommen und mit vier Siegen, einem Remis und drei Niederlagen auf den achten Tabellenrang abgerutscht.

SV 98: Honorowicz -Rau, Örum, Dirks, Wenz, Berisha, Massoth (82. Golubovic) Wild (55. Aydin), Neugebauer (55. Zimmermann), Soultani, Djahini.

Tore: 1:0 Steinmann 2:0 Specakovic (49.) 2:1 Soultani (55.) 3:1 Steinmann (61.) 4:1 Specakovic (81.). lof