SV Sandhausen holt Marcel Mehlem aus Paderborn

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis. „Die Leihe von ‚Cello‘ ergab sich kurzfristig, sodass wir uns entschieden, mit ihm das zentrale Mittelfeld zu stärken“, erklärt Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter des SV Sandhausen die Hintergründe des Transfers. „Mit Marcel haben wir einen Spieler gewonnen, der die Liga kennt und keine Anpassungszeit brauchen wird“, so Kabaca.

Mehlems Karriere startete beim SV Blankenloch in Stutensee, nördlich von Karlsruhe. Beim benachbarten Karlsruher SC durchlief der Mittelfeldspieler seit der U12 alle Jugendmannschaften. Zunächst in der Oberliga für die zweite Mannschaft im Einsatz machte er in der Saison 2016/17 sein erstes Spiel für die Profis in der 2. Liga. In der darauffolgenden Drittliga-Saison absolvierte Mehlem 30 Pflichtspiele unter dem heutigen SVS-Coach Alois Schwartz. 2018 führte Mehlems Weg nach Belgien zu Royale Union Saint Gilloise, wo ihm in der Saison 2020/21 der Aufstieg in die Pro League, Belgiens erster Liga, gelang. Zur Saison 2021/22 suchte Mehlem eine neue Herausforderung und kehrte mit dem Wechsel zum SC Paderborn ins deutsche Unterhaus zurück.

SV Sandhausen leiht Marcel Mehlem aus: zweitligaerfahren und flexibel einsetzbar

„Ich freue mich, dass wir einen zweitligaerfahrenen und im Zentrum flexibel einsetzbaren Spieler verpflichten konnten“, sagt SVS-Coach Alois Schwartz zum Neuzugang. „Marcel zeichnen seine starke Mentalität und seine aggressive Spielweise aus“, berichtet der Trainer von der gemeinsamen Zeit in Karlsruhe.

„Ich kenne und schätze das Trainerteam Alois Schwartz und Dimi Moutas noch aus Karlsruher Zeiten. Ich möchte mit dem SVS eine erfolgreiche Rückrunde spielen, möglichst viel auf dem Platz sein und so helfen, dass wir das Saisonziel erreichen“, so Marcel Mehlem nach seiner Ankunft in Sandhausen. „Zudem freue ich mich auf die Rückrunde in der Nähe meiner Familie.“ Mehlem kam in der laufenden Spielzeit auf acht Kurzeinsätze im Trikot des SC Paderborn. Der zentrale Mittelfeldspieler wird am Hardtwald die Nummer 5 tragen.

Marcel Mehlem ist nach Kerim Calhanoglu, Franck Evina, Raphael Framberger und Hamadi Al Ghaddioui der fünfte Winterneuzugang des SV Sandhausen in der laufenden Saison 2022/23.