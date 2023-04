SV Sandhausen rettet Punkt gegen Paderborn - nach 0:2-Rückstand

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wehrt sich mit aller Kraft gegen den Abstieg. Gegen den Tabellenvierten SC Paderborn glichen die Schützlinge von Interimstrainer Gerhard Kleppinger einen 0:2-Rückstand noch aus. Florent Muslija und Maximilian Rohr hatten die Gäste in der 19. und 27. Minute in Führung gebracht, Kemal Ademi sorgte für den Anschluss (31.) Kurz nach der Pause erzielte der eingewechselte Franck Evina (48.) den Ausgleich.



Sandhausen rangiert nun drei Punkte hinter dem Relegationsplatz (Regensburg) und vier hinter dem letzten Nichtabstiegsplatz (Bielefeld). Nächster Gegner ist in einem "Sechs-Punkte-Spiel" am Sonntag, 30. April, 13.30 Uhr, der SSV Jahn Regensburg.

