SV Sandhausen verpflichtet Stürmer Hamadi Al Ghaddioui

Sandhausen. Der SV Sandhausen wurde auf der Suche nach einem Angreifer fündig und sichert sich die Dienste von Hamadi Al Ghaddioui. Der marokkanische Mittelstürmer mit Bundesliga-Erfahrung löst seinen Vertrag beim zyprischen Erstligisten Pafos FC auf und wechselt ab sofort an den Hardtwald.

„Mit Hamadi haben wir den Spielertyp gefunden, den wir suchten. Er hat die passende Statur und kennt die zweite Liga“, freut sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen, über den Neuzugang. „Dieser Transfer ist das letzte Puzzleteil unserer Kaderplanung“, so Kabaca weiter.

SV Sandhausen: Vom Jahn ging es 2019 zum VfB Stuttgart

Seine ersten Fußballschuhe schnürte der in Bonn geborene Al Ghaddioui beim TB Witterschlick in der ehemaligen Bundeshauptstadt. 2011 schloss sich der junge Al Ghaddioui der Zweitbesetzung von Bayer Leverkusen an. Über Stationen in Verl (2014-16), bei Borussia Dortmund II (2016/17) und einem Jahr im Dress der Sportfreunde Lotte (2017/18) führte sein Weg im Januar 2018 zu Jahn Regensburg. Dort machte Al Ghaddioui in seiner zweiten Saison mit 17 Torbeteiligungen in 33 Zweitligaspielen auf sich aufmerksam.

Vom Jahn ging es 2019 zum VfB Stuttgart: Für die Schwaben trug sich Al Ghaddioui in 49 Pflichtspielen in Bundesliga und DFB-Pokal 13-mal in die Torschützenliste ein und bereitete sechs Treffer vor. Im Januar 2022 ging es für Al Ghaddioui nach Zypern, wo er bei Pafos FC anheuerte.

„Wir haben einen Stürmer für uns gewonnen, der mit seinen Toren einer Mannschaft helfen kann. Das hat Al Ghaddioui in den drei höchsten Ligen Deutschlands unter Beweis gestellt. Ich bin mir sicher, dass Hamadi auch uns helfen wird, das Ziel zu erreichen“, erklärt Cheftrainer Alois Schwartz.

In der laufenden Saison kam der 32-Jährige auf acht Erstliga-Einsätze im Trikot des zyprischen Topklub Pafos FC, in denen ihm ein Treffer gelang . Für die Zyprer war Al Ghaddioui insgesamt in 22 Partien an sechs Toren beteiligt.

„Ich weiß um die Lage des Vereins und will dem SVS helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft zu treffen und will so schnell wie möglich meinen Beitrag leisten“, zeigt sich Hamadi Al Ghaddioui nach der Vertragsunterschrift motiviert.