Abschiebung verhindert

Schwetzingen. Andi Olalere Adegbite ist ein angesehener Pflegeassistent in der Gastroenterologie und Onkologie in der GRN-Klinik Schwetzingen. Kaum vorstellbar, dass er jetzt wieder in Nigeria hätte sein sollen, wäre da nicht eine engagierte Gruppe Menschen gewesen, die dafür sorgten, dass seine Abschiebung quasi in letzter Sekunde verhindert werden konnte.

Gemeinsam haben Freunde und Kollegen an einem Strang gezogen und mit ihrem Solidaritätsakt verhindert, dass der Asylsuchende Deutschland wieder verlassen muss. An die Dramaturgie dieser Geschichte und deren guten Ausgang erinnert von nun an eine Kalligrafie, die der GRN-Klinik geschenkt wurde und die auf der Station M1/M2 hängt. Dort ist Andi Olalere Adegbite auch im Einsatz. zg