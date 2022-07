Wandel in der GRN-Führungsetage: Katharina Elbs ist in die Geschäftsführung aufgerückt und teilt sich dort ab sofort die Geschicke mit Noch-Geschäftsführer Rüdiger Burger, der zum Jahresende den Ruhestand antritt. Elbs war bisher Klinikleiterin der GRN-Klinik Schwetzingen. Diesen Posten übernimmt Tobias Schneider, bisher stellvertretender Klinikleiter in Schwetzingen.

„Ich bin gespannt

...