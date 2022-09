Handballer startbereit

Region. Die Frauen der HSG St. Leon/Reilingen haben noch eine Woche Zeit, bevor sie mit einem Auswärtsspiel in die neue Handballsaison der dritten Liga starten. Der neue Trainer Armin Merz gibt einen ersten Überblick über den Stand der Dinge und mögliche Ziele für die neue Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Männer der HG Oftersheim/Schwetzingen beginnt die neue Drittliga-Spielzeit an diesem Sonntag. In der Nordstadthalle in Schwetzingen wird um 17 Uhr die Partie gegen Salamander Kornwestheim angepfiffen. Coach Thorsten Schmid verlangt von seinen Männern in der Saison mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Der Wechsel zwischen offensiver und defensiver Abwehr soll zudem hilfreich sein, um an Ende unter den ersten zehn Teams zu stehen. jb/led