Kinder vor Sucht schützen

Speyer. Kinder aus suchtkranken Familien sind einer großen Gefahr ausgesetzt, selbst eine Abhängigkeit zu entwickeln. Das Netzwerk Kindeswohl rückt das Thema deshalb in einer Aktionswoche in den Blick der Öffentlichkeit. „Ein Drittel der Kinder entwickelt selbst eine Sucht, passt sich also dem Verhalten der Eltern an“, sagt Viviane Hipp von der Suchtberatungsstelle Nidro.

Kindern von suchtkranken Eltern drohten Isolation und Vereinsamung, wenn sie nicht mehr Kind sein können. Das Gruppenangebot „Schatzinsel“ der Erziehungs- und Lebensberatung der Caritas Speyer soll Betroffene auffangen. Nidro bietet offene Sprechstunden an. Die Aktionswoche unter Mitwirkung von Stadt und Stadtbibliothek dauert vom 12. bis 18. Februar. müm