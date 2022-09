Muss das Regal weg?

Schwetzingen. Das öffentliche Bücherregal im Durchgang zum Marstallhof hat einen Disput ausgelöst. Der Landesbetrieb Vermögen und Bau, dem das Gebäude gehört, hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass der Aufsteller das Regal entfernen müsse, da es ohne Genehmigung dort stünde. Das hat zu zahlreichen Zuschriften an diese Zeitung geführt, in denen Bürger wenig Verständnis für diese Aufforderung zeigen.

Das zuständige Amt hat sein Vorgehen damit gerechtfertigt, dass das Regal in einer Feuerwehrdurchfahrt stünde. Die Stadt Schwetzingen möchte, obwohl der Marstall nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, nun gemeinsam mit dem Land eine Lösung finden, mit der alle Beteiligten leben können. Ob das klappt, ist derzeit aber noch unklar. lh