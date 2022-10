Sportpark eingeweiht

Brühl. „Es ist geschafft – geschafft – geschafft!“ Der Vorsitzende des FV Brühl, Karlheinz Knoll, zeigte sich in seiner Ansprache zur Einweihung des Sportparks-Süd absolut begeistert. Und auch die übrigen Gäste bei der Feier waren von den Sportanlagen und dem neuen Clubhaus hörbar überzeugt.

Es war eine lange Geschichte, den Sportpark-Süd zu vollenden. Doch seit dem ersten Spatenstich für die Anlage wurde das Areal an der Ortsgrenze zu Ketsch vom Fußballverein und vom Turnverein sukzessive erobert – an diesem Wochenende wurde nun die Gesamtanlage dieses Millionenprojekt offiziell an den Fußballverein übergeben. Alle Redner waren sich einig, dass mit dem Sportpark-Süd ein Vorzeigeprojekt entstanden sei, das über die Landesgrenzen hinweg bedeutende Maßstäbe setzt. ras