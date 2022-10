Erst Einweihung – dann Derbysieg?

Am Sonntag geht es im Sportpark-Süd in Brühl hoch her. Am Vormittag steht die offizielle Gaststätteneinweihung „El Cid“ auf der Agenda und um 15 Uhr beschert der Spielplan der Fußball-Landesliga mit dem Derby FV Brühl gegen SV 98 Schwetzingen den Zuschauern ein besonderes Schmankerl.

Unterschiedlicher könnten die Zielvorstellungen der beiden Nachbarschaftsvereine nicht sein. Die Brühler Verantwortlichen haben zu Beginn der Saison eine fast komplette neue Mannschaft mit klangvollen Namen zusammengestellt, da blieb es nicht aus, dass der FVB von vielen zum Favoriten gestempelt wurde. Beim SV 98 hingegen fällt das Saisonziel wesentlich bescheidener aus. Nach all den verkorksten Jahren zuvor – der im Abstieg aus der Verbandsliga gipfelte – will man vorrangig eine sorgenfreie Runde spielen.

Barth kann sich Luxus erlauben

Beide Teams befinden sich mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. „Nach der quasi Runderneuerung unseres Teams kommt dies so langsam in die Gänge und holte aus den jüngsten fünf Matches sieben Punkte“, sagt der Brühler Fußball-Abteilungsleiter Frank Hensel. „Unser Trainer Thorsten Barth konnte sich dabei den Luxus erlauben, angeschlagene Spieler wie Michael Glaser, Spielführer Christoph Stenzel, David Cardal sowie unseren Torjäger Ben-Richard Prommer zu schonen“, berichtet Hensel und mahnt zur Vorsicht: „Auch der SV 98 beweist sich in dieser Saison als absolute Topmannschaft und hat sich personell sehr gut verstärkt. Ich selbst konnte dies im Spiel der Schwetzinger gegen Eppelheim eindrucksvoll beobachten.“ Der SV 98 hat nach vier Siegen zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. „Wenn wir mit der nötigen Einstellung ins Spiel gehen, geschlossen auftreten und unseren Matchplan einhalten, dann brauchen wir vor keiner Mannschaft Angst zu haben und können jeden schlagen. Aber wir dürfen nicht übermütig werden, denn wenn wir unser Potenzial nicht abrufen, können wir auch gegen jeden verlieren. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Unser Hauptziel ist die Entwicklung als Mannschaft“, sagt der SV 98-Trainer Seydou Sy. lof